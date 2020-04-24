Грузія почне послаблювати коронавірусні обмеження з 27 квітня

У Грузії з 27 квітня розпочнеться перша стадія послаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це заявив прем’єр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi2.

За його словами, з 27 квітня в країні знову дозволять користування легковими автомобілями, відновиться робота служб таксі, всі типи онлайн-торгівлі, знову запрацюють служби доставки і сільськогосподарські ринки відкритого типу.

Прем’єр зазначив, що всі громадяни при цьому повинні і надалі дотримуватися рекомендацій МОЗ.

Гахарія водночас стверджує, що окремі обмеження, запроваджені в рамках надзвичайного стану, будуть діяти протягом дуже тривалого періоду.

Він зазначив, що всього розроблено шість етапів зняття обмежень, наступні етапи передбачають дозвіл на будівництво, виробництво будматеріалів, відкриття автосалонів і мийок, функціонування рекреаційних зон, відкриття магазинів, дозвіл на роботу всіх відкритих ринків. Останній етап передбачає відкриття спорткомплексів, казино, освітніх установ і готелів.

У Грузії коронавірусом заразилась 431 людина, п’ятеро померли.