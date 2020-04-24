Грузия начнет ослаблять коронавирусные ограничения с 27 апреля
В Грузии с 27 апреля начнется первая стадия ослабления ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Об этом заявил премьер Грузии Георгий Гахария, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.
По его словам, с 27 апреля в стране снова позволят пользования легковыми автомобилями, восстановится работа служб такси, все типы онлайн-торговли, вновь заработают службы доставки и сельскохозяйственные рынки открытого типа.
Премьер отметил, что все граждане при этом должны и в дальнейшем придерживаться рекомендаций МЗ.
Гахария то же время утверждает, что отдельные ограничения, введенные в рамках чрезвычайного положения, будут действовать в течение очень длительного периода.
Он отметил, что всего разработано шесть этапов снятия ограничений, следующие этапы предусматривают разрешение на строительство, производство стройматериалов, открытие автосалонов и моек, функционирование рекреационных зон, открытие магазинов, разрешение на работу всех открытых рынков. Последний этап предполагает открытие спорткомплексов, казино, образовательных учреждений и гостиниц.
В Грузии коронавируса заразился 431 человек, пятеро умерли.