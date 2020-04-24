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Грузия начнет ослаблять коронавирусные ограничения с 27 апреля

Пятница, 24 апреля 2020, 14:59

В Грузии с 27 апреля начнется первая стадия ослабления ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил премьер Грузии Георгий Гахария, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.

По его словам, с 27 апреля в стране снова позволят пользования легковыми автомобилями, восстановится работа служб такси, все типы онлайн-торговли, вновь заработают службы доставки и сельскохозяйственные рынки открытого типа.

Премьер отметил, что все граждане при этом должны и в дальнейшем придерживаться рекомендаций МЗ.

Гахария то же время утверждает, что отдельные ограничения, введенные в рамках чрезвычайного положения, будут действовать в течение очень длительного периода.

Он отметил, что всего разработано шесть этапов снятия ограничений, следующие этапы предусматривают разрешение на строительство, производство стройматериалов, открытие автосалонов и моек, функционирование рекреационных зон, открытие магазинов, разрешение на работу всех открытых рынков. Последний этап предполагает открытие спорткомплексов, казино, образовательных учреждений и гостиниц.

В Грузии коронавируса заразился 431 человек, пятеро умерли.

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