Грузія може розцінити призначення Саакашвілі віцепрем'єром України як недружній крок - посол

Можливе призначення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра України з реформ із великою ймовірністю буде сприйняте у Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, що Міхеіла Саакашвілі визнала Грузинська держава, грузинське правосуддя винним, і його оголошено в міжнародний розшук. Свого часу було звернення до української сторони про затримання і передання Міхеіла Саакашвілі в Грузію, і було передано матеріали порушених кримінальних справ ... Крім того, варто нагадати, що ця людина неодноразово закликала повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом. На тлі всього викладеного можливе призначення пана Саакашвілі з великою ймовірністю буде сприйняте у Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок", - сказав посол.

Шарашенідзе наголосив, що українська сторона поінформована про ставлення Грузії до цього питання.

"Ми бережемо нашу дружбу, і дуже сподіваюся, що, приймаючи рішення, стратегічний партнер врахує ставлення грузинської сторони до персони Саакашвілі та історії його злочинів у минулому, що підтверджується судовими постановами, які набули чинності", - зазначив дипломат.

Він також нагадав про торішній візит президента і прем'єр-міністра Грузії в Україну, в рамках якого було підписано документ про створення грузинсько-української стратегічної ради високого рівня, який поклав основу для інституціоналізації стратегічного партнерства обох країн. Однак посол зазначив, що таке показове співробітництво "не всім подобається",

"Були неодноразові спроби штучно внести розбрат у наші відносини, та, на щастя, вони були безрезультатні", - резюмував він.

Раніше Саакашвілі написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що отримав пропозицію стати віцепрем'єр-міністром з реформ у Кабінеті Міністрів України.