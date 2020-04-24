Грузия может расценить назначения Саакашвили вице-премьером Украины как недружественный шаг - посол

Возможное назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на пост вице-премьера Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что Саакашвили признало Грузинское государство, грузинское правосудие виновным, и он объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, стоит напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть законно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг", - сказал посол.

Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона проинформирована об отношении Грузии к этому вопросу.

"Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер учтет отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается судебными постановлениями, которые вступили в силу", - отметил дипломат.

Он также напомнил о прошлогоднем визите президента и премьер-министра Грузии в Украину, в рамках которого был подписан документ о создании грузино-украинского стратегического совета высокого уровня, который положил основу для институционализации стратегического партнерства двух стран. Однако посол отметил, что такое показательное сотрудничество "не всем нравится",

"Были неоднократные попытки искусственно внести раздор в наши отношения, и, к счастью, они были безрезультатны", - резюмировал он.

Ранее Саакашвили написал на своей странице в соцсети Facebook, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в Кабинете министров Украины.