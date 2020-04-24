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Франція до кінця травня вирішить, коли відновлювати роботу барів і ресторанів

П'ятниця, 24 квітня 2020, 16:34

Франція до кінця травня прийме рішення, коли барам і ресторанам буде дозволено знову відкритися.

Про це заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Бари та ресторани у Франції були закриті з 14 березня, за три дні до того, як набув чинності більш широкий наказ про перебування вдома, щоб запобігти поширенню нового коронавірусу.

 "Немає нічого гіршого, ніж поспішити з повторним відкриттям, яке потім змусить нас знову закритися. Це було б величезним розчаруванням для власників ресторанів, величезним розчаруванням і для французів", - сказав Ле Мер.

Уряд заявив, що оголосить більш детальний план виходу з карантину наступного тижня.

З 11 травня діти почнуть повертатися до школи, але це буде організовано поетапно, а групи учнів будуть набагато меншими, щоб знизити ризик зараження.

Також з 11 травня французів зобов’яжуть носити маски і дотримуватися соціальної дистанції у громадському транспорті.

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Карантин Франція
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