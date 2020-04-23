У Франції з 11 травня всіх зобов’яжуть носити маски у громадському транспорті

У Франції з 11 травня в рамках заходів з поступового виходу з режиму карантину носіння маски і дотримання соціальної дистанції в громадському транспорті стане обов’язковим.

Про це оголосили в адміністрації президента Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

З 11 травня у Франції розпочнеться перша фаза послаблення обмежень. Особлива увага в цей час буде приділена громадському транспорту.

Єлисейський палац оголосив у четвер, що дотримання соціальної дистанції у громадському транспорті,я к і носіння масок буде обов’язковим.

Про подібні заходи вже неодноразово просили мери кількох міст, зокрема мер Парижа Анн Ідальго: "Я попросила уряд зробити обов’язковим носіння масок у громадському транспорті у період виходу з карантину".

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Які покарання передбачені за відмову від носіння масок, ще не визначено.

Також в Єлисейському палаці підкреслили, що Франція не виходитиме з карантину по регіонах. Повернення в школи 11 травня буде добровільним, відзначають в адміністрації французького президента.

Як повідомлялося, Паризька медична академія закликає вже зараз завжди носити маску у громадських місцях, та не відкладати запровадження "маскового режиму".