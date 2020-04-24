Естонія продовжила надзвичайний стан до 17 травня

Режим надзвичайного стану діятиме в Естонії до 17 травня включно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"В останні два тижні ми бачили, що число нових заражених і госпіталізованих пацієнтів знизилося і ми досягли переломного моменту. На цьому тижні уряд представив план стратегії виходу, сподіваємося схвалити його наступного тижня. Після крок за кроком почнемо пом'якшувати обмеження, якщо дозволить ситуація в медицині. Але так як вихід не трапиться за один день, а буде відбуватися послідовно і обґрунтовано, то ми продовжили надзвичайний стан до 17 травня", – повідомив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

Він підкреслив, що одна частина обмежень буде знята раніше, а інші будуть діяти до кінця надзвичайного стану. Наступним кроком після відновлення планового лікування стане пожвавлення економіки. Пом'якшення обмежень раз на тиждень буде обговорювати урядова комісія.

Продовження надзвичайного стану було необхідно, щоб уряд міг і далі ефективно вживати заходів з контролю над поширенням вірусу. Уряд вважає ці заходи обгрунтованими, так як в Естонії все ще з'являються нові вогнища інфекції і виявляються нові випадки зараження.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу уряд оголосив про надзвичайний стан ввечері, 12 березня. Він мав діяти до 1 травня і міг бути продовжений на розсуд уряду.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу повідомив, що до 18 травня уряд перегляне оцінку ризику поширення вірусу і вирішить, чи слід продовжувати надзвичайний стан ще на два тижні.