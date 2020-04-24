Эстония продлила чрезвычайное положение до 17 мая

Режим чрезвычайного положения будет действовать в Эстонии до 17 мая включительно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"В последние две недели мы видели, что число новых зараженных и госпитализированных пациентов снизилось и мы достигли переломного момента. На этой неделе правительство представило план стратегии выхода, надеемся одобрить его на следующей неделе. После шаг за шагом начнем смягчать ограничения, если позволит ситуация в медицине. Но так как выход не случится за один день, а будет происходить последовательно и обоснованно, то мы продлили чрезвычайное положение до 17 мая", – сообщил премьер-министр Юри Ратас.

Он подчеркнул, что одна часть ограничений будет снята раньше, а другие будут действовать до конца чрезвычайного положения. Следующим шагом после восстановления планового лечения станет оживление экономики. Смягчение ограничений раз в неделю будет обсуждать правительственная комиссия.

Продление чрезвычайного положения было необходимо, чтобы правительство могло и дальше эффективно принимать меры по контролю над распространением вируса. Правительство считает эти меры обоснованными, так как в Эстонии все еще появляются новые очаги инфекции и выявляются новые случаи заражения.

В связи со вспышкой коронавирус правительство объявило о чрезвычайном положении вечером, 12 марта. Он должен был действовать до 1 мая и мог быть продлен на усмотрение правительства.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что к 18 мая правительство пересмотрит оценку риска распространения вируса и решит, следует ли продолжать чрезвычайное положение еще на две недели.