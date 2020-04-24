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У США кількість жертв коронавірусу перевищила 50 тисяч

П'ятниця, 24 квітня 2020, 19:54

Більше 50 тисяч людей в США померли після зараження коронавірусом.

Про це повідомляє сайт Worldometers, що аналізує дані про коронавірус, передає "Європейська правда".

Число пацієнтів, які померли від наслідків хвороби COVID - 19 в США, досягло в п'ятницю 50 939 осіб.

На Сполучені Штати, таким чином, припадає більше чверті від загального числа смертей від COVID-19 у світі.

В цілому коронавірус виявили у 894475 жителів США. Це майже третина від усіх зафіксованих випадків у світі.

Вилікувалися вже більше 90 тисяч осіб.

Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував реакцію США на пандемію, зазначивши, що це створило загрозу для життя людей.

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Коронавірус Епідемія у цифрах США
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