У США кількість жертв коронавірусу перевищила 50 тисяч
П'ятниця, 24 квітня 2020, 19:54
Більше 50 тисяч людей в США померли після зараження коронавірусом.
Про це повідомляє сайт Worldometers, що аналізує дані про коронавірус, передає "Європейська правда".
Число пацієнтів, які померли від наслідків хвороби COVID - 19 в США, досягло в п'ятницю 50 939 осіб.
На Сполучені Штати, таким чином, припадає більше чверті від загального числа смертей від COVID-19 у світі.
В цілому коронавірус виявили у 894475 жителів США. Це майже третина від усіх зафіксованих випадків у світі.
Вилікувалися вже більше 90 тисяч осіб.
Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував реакцію США на пандемію, зазначивши, що це створило загрозу для життя людей.
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