Боррель розкритикував реакцію США на епідемію коронавірусу

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував реакцію США на пандемію, зазначивши, що це створило загрозу для життя людей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euobserver, про це він сказав під час відеоконференції з європарламентарями у Брюсселі у понеділок, 20 квітня.

"Американські лідери виявилися слабкими. Вони були зовсім не готові реагувати на проблему, і зараз бачать наслідки… Звинувачувати Китай – це не вихід", - цитує видання слова Борреля.

"Особисті атаки" Трампа на керівництво Всесвітньої організації охорони здоров’я також були неправильним кроком, додав він.

"Це не той спосіб, у який потрібно реагувати на можливі проблеми у великих міжнародних організаціях, і зараз не час робити це", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що США призупинять фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки вона "не виконала свій головний обов’язок" під час пандемії. За його словами, ВООЗ мала би відправити до Китаю незалежних експертів для об’єктивної оцінки ситуації, та надто пізно вирішила закривати пасажирські перевезення з Китаю.

Одразу після заяви Трампа Жозеп Боррель висловив розчарування з цього приводу, оскільки під час пандемії "ці зусилля потрібні як ніколи".

Високий представник ЄС також зазначив, що зараз Китай та Росія посилили пропагандистські кампанії, змагаючись за вплив на світовій арені.

"Ми включені у "битву наративів" про те, яка політична система найкраща… це визначатиме геополітичний ландшафт після кризи", - зазначив Жозеп Боррель. За його словами, Європі у цей час "не вдається розповісти свою історію".

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