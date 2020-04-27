Окуповане Росією грузинське місто Цхінвалі перейменовують на "Сталінір"

Президент самопроголошеної республіки Південна Осетія Анатолій Бібілов підписав указ про використання для окупованого міста Цхінвалі найменування "місто Сталінір".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

"З метою збереження історичної пам'яті і в зв'язку з 75-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, постановляю: встановити в якості символу міста Цхінвалі найменування "місто Сталінір", що використовується поряд з найменуванням "місто Цхінвалі" при проведенні республіканських і міських заходів, приурочених до пам'ятних дат в історії Республіки Південна Осетія і міста Цхінвалі, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною", - йдеться в указі.

Бібілов доручив ряду відомств організувати заходи "з метою популяризації історичного найменування місто Сталінір".

Цхінвалі мав назву Сталінір (Сталінірі) на честь Йосипа Сталіна в 1934-1961 роках.

Як відомо, більшість країн світу розглядають Південну Осетію як частину Грузії, водночас 5 країн-членів ООН (зокрема, Росія) визнають її незалежною державою.