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Оккупированный Россией грузинский город Цхинвали переименовывают в "Сталинир"

Понедельник, 27 апреля 2020, 17:31

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указ об использовании для оккупированного города Цхинвали наименования "город Сталинир".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"С целью сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю: установить в качестве символа города Цхинвали наименование "город Сталинир", используемое наряду с наименованием "город Цхинвали" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвали, связанных с Великой Отечественной войной", - говорится в указе.

Бибилов поручил ряду ведомств организовать мероприятия "с целью популяризации исторического наименования город Сталинир".

Цхинвали назывался Сталинир (Сталинири) в честь Иосифа Сталина в 1934-1961 годах.

Как известно, большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии, в то же время пять стран-членов ООН (в частности, Россия) признают ее независимым государством.

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