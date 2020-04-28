У Генуї збудували новий міст на місці обвалу, де загинули 43 людини

У Генуї встановили останню секцію нового автодорожнього мосту, який замінив старий, у результаті падіння якого загинули 43 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Corriera della Sera.

Останню сталеву 50-метрову секцію вагою 500 тонн підняли і закріпили на висоті близько 40 метрів на двох нових опорах.

Загалом сталево-бетонний міст довжиною 1067 метрів складається з 18 опор і буде освітлюватися 43 лампами - по одній в пам'ять про кожну жертву обвалу.

"Це особливий і символічний день для Італії. Цей міст - символ відродження, перезавантаження для всієї країни", - сказав прем’єр-міністр Джузеппе Конте, який прибув у вівторок до Генуї.

Сьогодні відбувся так званий структурний запуск. Для фактичного, який зробить його відкритим для руху, потрібно ще кілька місяців. Імовірно, це станеться у другій половині липня.

Нагадаємо, частина мосту Моранді у Генуї обвалилася 14 серпня 2018 року. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Обвалення автомобільного мосту в Генуї, ймовірно, сталося внаслідок "низки причин", а не тільки через руйнування сталевих канатів - вантів.

Операція з пошуку загиблих під завалами автомобільного мосту в Генуї завершилася 19 серпня, офіційна кількість загиблих досягла 43.

В результаті катастрофи Генуя втратила одну зі своїх визначних пам'яток і ключову транспортну артерію, яка зв'язувала місто і його великий порт з автомагістралями, що вели до Франції та інших італійських міст.