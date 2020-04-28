Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів до Лондона після скандалу

Сенат Румунії відхилив проєкт про угорську автономію

Єврокомісія почала процедуру щодо порушення Польщею принципу незалежності суддів

МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона






У Генуї збудували новий міст на місці обвалу, де загинули 43 людини

Вівторок, 28 квітня 2020, 20:42

У Генуї встановили останню секцію нового автодорожнього мосту, який замінив старий, у результаті падіння якого загинули 43 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Corriera della Sera.

Останню сталеву 50-метрову секцію вагою 500 тонн підняли і закріпили на висоті близько 40 метрів на двох нових опорах.

 

Загалом сталево-бетонний міст довжиною 1067 метрів складається з 18 опор і буде освітлюватися 43 лампами - по одній в пам'ять про кожну жертву обвалу.

"Це особливий і символічний день для Італії. Цей міст - символ відродження, перезавантаження для всієї країни", - сказав прем’єр-міністр Джузеппе Конте, який прибув у вівторок до Генуї.

Сьогодні відбувся так званий структурний запуск. Для фактичного, який зробить його відкритим для руху, потрібно ще кілька місяців. Імовірно, це станеться у другій половині липня.

 

Нагадаємо, частина мосту Моранді у Генуї обвалилася 14 серпня 2018 року. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Обвалення автомобільного мосту в Генуї, ймовірно, сталося внаслідок "низки причин", а не тільки через руйнування сталевих канатів - вантів.

Операція з пошуку загиблих під завалами автомобільного мосту в Генуї завершилася 19 серпня, офіційна кількість загиблих досягла 43.

В результаті катастрофи Генуя втратила одну зі своїх визначних пам'яток і ключову транспортну артерію, яка зв'язувала місто і його великий порт з автомагістралями, що вели до Франції та інших італійських міст.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
powered by lun.ua