В Генуе построили новый мост на месте обрушения, где погибли 43 человека

В Генуе установили последнюю секцию нового автодорожного моста, который заменил старый, в результате падения которого погибли 43 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriera della Sera.

Последнюю стальную 50-метровую секцию весом 500 тонн подняли и закрепили на высоте около 40 метров на двух новых опорах.

В целом мост длиной 1067 метров состоит из 18 опор и будет освещаться 43 лампами - по одной в память о каждой жертве обвала.

"Это особенный и символичный день для Италии. Этот мост - символ возрождения, перезагрузка для всей страны", - сказал премьер-министр Джузеппе Конте, прибывший во вторник в Геную.

Сегодня состоялся так называемый структурный запуск. Для фактического, который сделает его открытым для движения, нужно еще несколько месяцев. Вероятно, это произойдет во второй половине июля.

Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло из-за "ряда причин", а не только из-за разрушения стальных канатов.

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.

В результате катастрофы Генуя потеряла одну из своих достопримечательностей и ключевую транспортную артерию, связывающую город и его большой порт с автомагистралями, ведущей во Францию ​​и других итальянских городов.