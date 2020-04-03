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Глава МЗС Польщі звинуватив РФ у використанні пандемії для поширення дезінформації

П'ятниця, 3 квітня 2020, 08:46

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович звинуватив Москву у використанні коронавірусної кризи для поширення дезінформації.

Про це він заявив за результатами відео конференції глав МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP info.

"Дезінформація і загроза з боку Росії в часи пандемії непокоїть НАТО" - сказав Чапутович.

"Росія використовує кризу. Дезінформаційна активність Росії дуже виразна. Вона має пропагандистський характер і це непокоїть членів Альянсу. Прикладом може бути використання дезінформації щодо нашої країни" - зазначив він, нагадавши про поширені Кремлем фейки про те, що Польща заблокувала проліт над своєю територією російського літака з допомогою для Італії.

За словами міністра, союзники підкреслили необхідність співпраці і єдності проти дезінформації, зокрема, з боку РФ.

Раніше в ЄС заявили, що Росія продовжує використовувати глобальну коронавірусну кризу для поширення пропаганди та дезінформації. 

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