Словаччина за тиждень відкриє церкви, із заходами безпеки

З 6 травня Словаччина дозволить церквам відновити служби з вірянами, за умови дотримання заходів безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Словаччина з 6 травня послабить карантинні обмеження для церков. Служби дозволять проводити за умови дотримання заходів безпеки. Водночас, віряни, старші 60 років, поки не зможуть відвідувати службу. Про це розповіла Зузана Кріштуфкова, епідеміолог з експертної команди урядових радників.

"У церквах рух повітря кращий, ніж у театрах чи кіно, де стелі не такі високі. Проте заходи безпеки будуть дуже жорсткими", - зазначила вона.

Епідеміолог зазначила, що зараз, попри позитивні тенденції, ще рано послаблювати пильність.

"Я знаю, що всі втомилися від цих заходів. Деяким людям може здаватися, що ризику більше немає, хтось перестає носити маски. Прошу вас продовжувати це робити, щоб ми втримали позитивну тенденцію, щоб ситуація не вийшла з-під контролю і не почала погіршуватися", - зазначила вона.

Кількість нових заражень коронавірусом у Словаччині продовжує знижуватися. За минулу добу виявили лише 5 нових випадків, одужали 40 пацієнтів.

З початку епідемії в країні зареєстрували 1396 підтверджених випадків коронавірусу, 23 хворих померли.

Нагадаємо, уряд Словаччини розробив чотирьохетапний план послаблення карантинних заходів.