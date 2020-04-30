Словакия через неделю откроет церкви, с мерами безопасности

С 6 мая Словакия позволит церквям возобновить службы с верующими, при условии соблюдения мер безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Словакия с 6 мая ослабит карантин для церквей. Службы позволят проводить при условии соблюдения мер безопасности. В то же время верующие старше 60 лет пока не смогут посещать службу. Об этом рассказала Зузана Криштуфкова, эпидемиолог из экспертной команды правительственных советников.

"В церквях движение воздуха лучше, чем в театрах или кино, где потолки не такие высокие. Однако меры безопасности будут очень жесткими", - отметила она.

Эпидемиолог отметила, что сейчас, несмотря на положительные тенденции, еще рано ослаблять бдительность.

"Я знаю, что все устали от этих мер. Некоторым людям может показаться, что риска больше нет, кто-то перестает носить маски. Прошу вас продолжать это делать, чтобы мы удержали положительную тенденцию, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не начала ухудшаться ", - отметила она.

Количество новых заражений коронавирусом в Словакии продолжает снижаться. За минувшие сутки выявили только пять новых случаев, выздоровели 40 пациентов.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 1396 подтвержденных случаев коронавируса, 23 больных умерли.

Напомним, правительство Словакии разработало четырехэтапный план ослабления карантинных мер.