Коронавірус в Італії: кількість померлих знижується, число нових випадків стабільне

В Італії кількість померлих від коронавірусу продовжує зменшуватися, а число нових випадків зараження тримається нижче позначки у 2000.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.

За 24 години зафіксовано 1965 нових випадків, тоді як днем раніше було 1872. У понеділок повідомлялося про 1730 випадків і це був найменший показник нових випадків з 10 березня.

Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і складає 1578 осіб - на 116 менше, ніж вчора. 2349 людей вилікувались від коронавірусу за останню добу, вчора цей показник був у півтори рази більшим. Загалом з початку епідемії хворобу подолали 78 294 осіб.

Також повідомляється про 269 померлих серед інфікованих за останню добу (вчора було 285). Загальна кількість померлих зросла до 28 236 осіб.

У неділю влада Італії повідомляла про різке падіння летальних випадків від коронавірусу - 260 смертей, найнижча кількість з 14 березня.

На цей час позитивний результат тесту в Італії мають 100 943 осіб. Кількість збільшується до 207 428, якщо в підрахунку є також померлі та ті, хто вилікувався.

Нагадаємо, Італія оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.