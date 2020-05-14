У Болгарії стався вибух на збройовому заводі, є постраждалі
Четвер, 14 травня 2020, 14:45
На болгарському заводі з виробництва зброї "Арсенал" прогримів потужний вибух.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOVA TV.
Вибух стався в цеху, де вироблялися гранати.
В результаті інциденту злегка травмувалися двоє робітників. Вони були поранені в шию. Жодної небезпеки для їхнього життя немає.
Будівлі заводу було завдано матеріальних збитків.
За даними джерел із заводу, мала місце виробнича аварія.
В результаті аварії утворилася величезна хмара диму, яку можна було побачити за багато кілометрів від заводу.
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