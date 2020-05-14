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В Болгарии произошел взрыв на оружейном заводе, есть пострадавшие

Четверг, 14 мая 2020, 14:45

На болгарском заводе по производству оружия "Арсенал" прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOVA TV.

Взрыв произошел в цехе, где производились гранаты.

В результате инцидента слегка травмированы двое рабочих. Они были ранены в шею. Никакой опасности для их жизни нет.

Зданию завода нанесен материальный ущерб.

По данным источников с завода, это производственная авария.

В результате аварии образовалось огромное облако дыма, которое можно было увидеть за много километров от завода.

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