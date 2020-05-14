В Болгарии произошел взрыв на оружейном заводе, есть пострадавшие
Четверг, 14 мая 2020, 14:45
На болгарском заводе по производству оружия "Арсенал" прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOVA TV.
Взрыв произошел в цехе, где производились гранаты.
В результате инцидента слегка травмированы двое рабочих. Они были ранены в шею. Никакой опасности для их жизни нет.
Зданию завода нанесен материальный ущерб.
По данным источников с завода, это производственная авария.
В результате аварии образовалось огромное облако дыма, которое можно было увидеть за много километров от завода.
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