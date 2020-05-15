Естонія хоче створити 2-місячний резерв медзасобів на випадок "другої хвилі"

Естонія планує створити резерв медичного обладнання і захисних засобів, якого вистачить щонайменш на 2 місяці – на випадок повторення спалаху коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це заявив прем’єр-міністр країни Юрі Ратас.

Прем’єр зазначив, що хоча Естонія змогла взяти епідемію під контроль, ніхто не може бути певним, що її подолано, доки немає вакцини від коронавірусу.

"Ми маємо визнати, що може бути і друга хвиля спалаху. І тому нам потрібний резерв на щонайменше два місяці", - зазначив він.

За його словами, зараз уряд продовжує досліджувати, які запаси є в країні, оскільки в останні 29 років цьому не приділяли достатньо уваги.

Міністр внутрішніх справ Март Хельме каже, що за попередніх урядів склади медобладнання, продуктів харчування тощо періодично поповнювалися, проте вважалося, що достатньо мати запас на декілька тижнів. "Зараз ми раптом з’ясували, що цього недостатньо", - зазначив він.

За підсумками останньої доби, в Естонії виявили 8 нових випадків коронавірусу, померла одна 88-річна хвора. Загальна кількість загиблих від епідемії зросла до 63 осіб.

Наразі госпіталізовані 42 пацієнтів з коронавірусом, з них 5 – у реанімації.

З початку епідемії, в країні зареєстрували 1766 підтверджених випадків коронавірусу – із понад 68 тисяч здійснених тестів. 1375 людей вже одужали.

Як повідомлялося раніше, від сьогодні Естонія, Латвія та Литва відкрили внутрішні кордони для своїх громадян, знявши обмеження на рух транспорту.