Эстония хочет создать 2-месячный резерв медсредств на случай "второй волны"

Эстония планирует создать резерв медицинского оборудования и защитных средств, которого хватит как минимум на 2 месяца - на случай повторения вспышки коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом заявил премьер-министр страны Юри Ратас.

Премьер отметил, что хотя Эстония смогла взять эпидемию под контроль, никто не может быть уверенным, что она преодолена, пока нет вакцины от коронавируса.

"Мы должны признать, что может быть и вторая волна. Для этого нам нужен резерв по меньшей мере на два месяца", - отметил он.

По его словам, сейчас правительство продолжает исследовать, какие запасы есть в стране, поскольку в последние 29 лет этому не уделяли достаточно внимания.

Министр внутренних дел Март Хельме говорит, что при предыдущих правительствах склады оборудование, продукты питания и т.д. периодически пополнялись, однако считалось, что достаточно иметь запас на несколько недель. "Сейчас мы вдруг выяснили, что этого недостаточно", - отметил он.

По итогам последних суток, в Эстонии обнаружили 8 новых случаев коронавируса, умерла одна 88-летняя больная. Общее количество погибших от эпидемии возросло до 63 человек.

Сейчас госпитализированы 42 пациентов с коронавируса, из них пять в реанимации.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 1766 подтвержденных случаев коронавируса - с более 68 000 совершенных тестов. 1375 человек уже выздоровели.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня Эстония, Латвия и Литва открыли внутренние границы для своих граждан, сняв ограничения на движение транспорта.