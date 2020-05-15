Країни Балтії хочуть відкрити внутрішні кордони і з Фінляндією

Країни Балтії хочуть відкрити свої внутрішні кордони також з Фінляндією, скасувавши додаткові обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це заявив міністр закордонних справ Естонії.

Естонія, Латвія та Литва прагнуть включити Фінляндію до так званої "балтійської бульбашки" - зони, у якій зняті обмеження на перетин кордонів, що були запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу. Про це на урядовій пресконференції заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Наша мета – включити Фінляндію у "балтійську бульбашку", - зазначив він.

Міністр зазначив, що на цей час Естонія, Латвія та Литва залишаються безпрецедентним прикладом послаблення прикордонного контролю після карантинних обмежень.

Вчора відновилося морське пасажирське сполучення між Таллінном та Гельсінкі. До Фінляндії поки що можна вирушити лише з робочих або інших невідкладних питань. Першими сімома рейсами скористалися близько 3 тисяч пасажирів.

Ще 13 квітня уряд Естонії уточнив порядок перетину кордонів між Фінляндією та Естонією. Відповідно до нього, громадяни Фінляндії, а також особи, що постійно проживають у Фінляндії або мають такий дозвіл, можуть приїхати до Естонії без зобов’язання пройти 14-денну ізоляцію, якщо не мають характерних симптомів.

Урмас Рейнсалу додав, що на рівні міністрів закордонних справ збираються обговорити варіанти щодо подальшого розширення переліку країн, з якими буде послаблено обмеження на перетин кордону. Один з варіантів – скасувати вимогу про 14-денну самоізоляцію для осіб, які прибувають з країн, де епідемічна ситуація менш ризикова.

Як повідомлялося раніше, від сьогодні Естонія, Латвія та Литва відкрили внутрішні кордони для своїх громадян, знявши обмеження на рух транспорту.