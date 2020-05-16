Уряд Іспанії запропонував продовжити надзвичайний стан ще на місяць

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що уряд запросить нове і "останнє продовження надзвичайного стану" ще на один місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

"Якщо уряд побачить, що надзвичайний стан можна буде скасувати раніше, ми зробимо це", - сказав Санчес, який неодноразово закликав до "розсудливості" і повторював, що "наукові критерії" зададуть темп переходу до нормального життя.

Поточний надзвичайний стан діє до 24 травня. Для його продовження необхідна згода парламенту Іспанії.

"За допомогою серологічного звіту ми побачили, що 5% населення інфіковано, а реальна смертність становить 1%. Ці дві цифри дозволяють нам зробити висновок, що надзвичайний стан спрацював. Шлях, яким ми слідуємо з початку епідемії є єдиним можливим. Дехто говорив, що рішення полягає в тому, щоб дозволити вірусу розповсюджуватися до тих пір, поки він не досягне групового імунітету, що охоплює 70% населення. Були країни, які почали цей шлях і змушені були відступити. Якби ми вибрали цю формулу, інфекція могла досягти 30 мільйонів співвітчизників і могла вбити 300 000 осіб", - сказав Санчес.

Кількість щоденних смертей від коронавірусу в Іспанії зменшилася у суботу до 102 і це найнижчий показник з 18 березня.

Як повідомлялося раніше, за даними дослідження, проведеного Інститутом охорони здоров'я Карлоса III, в Іспанії за час епідемії були інфіковані 5% населення.