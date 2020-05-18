Коронавірус у Франції: після істотного зростання добова смертність значно знизилась

У Франції після істотного зростання числа померлих від коронавірусу у неділю добова смертність від викликаної ним хвороби в понеділок знизилась.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Число жертв коронавірусу за останні 24 години склало 131 (в порівнянні з 483 померлих напередодні).

Загалом з 1 березня у Франції від коронавірусу померли 28 239 осіб.

В даний час у Франції госпіталізовано 19 015 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, у тому числі 375 за останні 24 години.

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Серед цих пацієнтів 1998 осіб у важкому стані перебувають в реанімації. В порівняні з неділею кількість пацієнтів у реанімації зменшилась.

В цілому у Франції було підтверджено 142 903 випадки зараження коронавірусом, в тому числі 492 – за останні 24 години.

61 728 людей змогли покинути лікарні після того як видужали.

Як повідомлялося, Франція опинилася на 3-му місці у Європі за кількістю загиблих від епідемії.