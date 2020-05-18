Франція опинилася на 3-му місці у Європі за кількістю загиблих від епідемії

У Франції уточнили дані щодо померлих від коронавірусу у будинках для літніх людей. Країна опинилася на 3-му місці у Європі за кількістю загиблих від епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За останню добу у Франції зареєстрували 483 нові смерті від коронавірусу. 429 з них – смерті у будинках для літніх людей, які сталися переважно раніше, але лише зараз потрапили у статистику.

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Загальна кількість загиблих з початку епідемії досягла 28 108 осіб, з них 17 466 – померлі у лікарнях, 10 642 – у будинках для літніх людей.

Таким чином, Франція опинилася на 3-му місці у Європі за кількістю загиблих від коронавірусу, обійшовши Іспанію, де кількість померлих становить 27 650 осіб. На 1-му і 2-му місці залишаються Британія та Італія з понад 30 тисячами загиблих.

За добу виявили лише 190 нових випадків, що також є одним із найнижчих показників з середини березня.

У лікарнях залишається 19 361 пацієнтів з коронавірусом, з них 152 госпіталізували за останню добу. У реанімаціях – 2087 хворих,за добу туди перевели 24 пацієнтів. Водночас, загальна кількість пацієнтів у реанімації зменшилася на 45.

З початку епідемії, в країні виявили 142 481 підтверджених хворих на коронавірус. Одужали вже 61 213 хворих.

Нагадаємо, одна з найбільших профспілок французьких лікарів CSMF закликала владу відкрити парки і сквери в Парижі, оскільки жителям столиці після двох місяців життя в ізоляції це необхідно для "ментального здоров'я".

Франція з минулого понеділка почала масштабне послаблення карантину, запровадженого через коронавірус. Водночас, уряд попередив, що обмеження можуть повернути, якщо щоденні нові інфекції піднімуться вище 3000.