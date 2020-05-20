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Кембриджський університет відмовився від офлайн-лекцій на весь наступний рік

Середа, 20 травня 2020, 10:21

Кембриджський університет першим в Британії скасував всі очні лекції на весь майбутній навчальний рік через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Лекції будуть доступні для студентів онлайн. Можливі також персональні зустрічі викладачів з невеликими студентськими групами, якщо вони відповідатимуть вимогам соціального дистанціювання.

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В університеті відзначили, що рішення про скасування офлайн-навчання може бути переглянуто при зміні епідеміологічної обстановки

Раніше Манчестерський університет заявив, що його лекції будуть доступними лише в інтернеті на наступний семестр.

Університетські містечка по всій Британії були закриті у зв'язку зі спалахом COVID-19.

Британія продовжує залишатися на першому місці у Європі за рівнем смертності від коронавірусу та на другому у світі після США. 

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