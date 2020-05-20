Кембриджский университет отказался от офлайн-лекций на весь следующий год

Кембриджский университет первым в Британии отменил все очные лекции на весь предстоящий учебный год из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Лекции будут доступны для студентов онлайн. Возможны также персональные встречи преподавателей с небольшими студенческими группами, если они будут отвечать требованиям социального дистанцирования.

Читайте также Смертность от коронавируса в Британии превысила 35 тысяч

В университете отметили, что решение об отмене офлайн-обучения может быть пересмотрено при изменении эпидемиологической обстановки.

Ранее Манчестерский университет заявил, что его лекции будут доступны только в интернете на следующий семестр.

Университетские городки по всей Британии были закрыты в связи со вспышкой COVID-19.

Великобритания продолжает оставаться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после США.