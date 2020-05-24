Lufthansa у червні відновить польоти на 20 напрямках

Німецька авіакомпанія Lufthansa планує в другій половині червня відновити рейси щонайменше на 20 напрямках.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела.

Ці напрямки включають, зокрема, Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецію, Ібіцу та Малагу. Рейси будуть відправлятися з головного центру авіакомпанії у Франкфурті-на-Майні.

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Для виконання рейсів використають 80 літаків, які зараз простоюють через пандемію коронавируса.

Lufthansa, найбільший авіаперевізник у Європі, занурилася в економічну кризу через пандемію. Компанія втрачає близько мільйона євро на годину, понад 90% парку її літаків не використовуються.

Lufthansa вела переговори з урядом Німеччини про пакет порятунку на 9 млрд євро. У вівторок було досягнуто компроміс: уряд отримає 20% акцій компанії в обмін на грошові вливання. Позику доведеться погасити наприкінці 2023 року.