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ЄС узгодив масштабний план відновлення економіки на 750 млрд євро






ЄС узгодив масштабний план відновлення економіки на 750 млрд євро

Середа, 27 травня 2020, 14:44

Європейська комісія підготувала безпрецедентний пакет допомоги у розмірі 750 мільярдів євро, щоб подолати найглибший економічний спад в історії ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

"Комісія пропонує фонд відновлення у 750 мільярдів євро, який додається до загальних інструментів, що вже розпочалися. Європейський переломний момент, щоб зустрітися з безпрецедентною кризою", - написав Джентілоні у Twitter.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні представить у Європарламенті деталі оновленого бюджету ЄС на 2021-2027 роки та нового фонду відновлення.

Фонд складатиметься з двох частин - 500 мільярдів євро грантів та 250 мільярдів позик для країн ЄС, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Пакет також надає гарантії, які допоможуть залучити в багато разів більше приватних грошових коштів, зменшуючи ризик різних інвестицій.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75% і після цього зростання на 6,25% у 2021 році. Згідно з прогнозом, економіка окремих країн блоку, зокрема, Італії, Іспанії та Греції, може впасти більш ніж на 9%.

Єврокомісія вже отримала підтримку Франції та Німеччини для запозичення 500 млрд євро на фінансових ринках для допомоги країнам і секторам економіки, які найбільше постраждали від коронавірусу - з такою ініціативою виступили Еммануель Макрон та Ангела Меркель. 

Ідея, яка викликає найбільший спротив деяких країн блоку, полягає у тому, що частина запозичених коштів будуть надаватися як допомога, а не позики. 

Зокрема, проти такого підходу виступили Австрія, Данія, Швеція та Нідерланди.

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