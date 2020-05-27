ЕС согласовал масштабный план восстановления экономики на 750 млрд евро

Европейская комиссия подготовила беспрецедентный пакет помощи в размере 750 миллиардов евро, чтобы преодолеть самый глубокий экономический спад в истории ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"Комиссия предлагает фонд восстановления в 750 млрд евро, который добавляется к общему набору инструментов, которые уже начались. Европейский переломный момент, чтобы встретиться с беспрецедентной кризисом", - написал Джентилони в Twitter.

Commissione propone un Fondo di Recovery da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti. #NextGenerationEu — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 27, 2020

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня представит в Европарламенте детали обновленного бюджета ЕС на 2021-2027 годы и нового фонда восстановления.

Фонд будет состоять из двух частей - 500 млрд евро грантов и 250 млрд займов для стран ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса.

Пакет также предоставляет гарантии, которые помогут привлечь во много раз больше частных денежных средств, уменьшая риск различных инвестиций.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75% и после этого рост на 6,25% в 2021 году. Согласно прогнозу, экономика отдельных стран блока, в частности, Италии, Испании и Греции, может упасть более чем на 9%.

Еврокомиссия уже получила поддержку Франции и Германии для заимствования 500 млрд евро на финансовых рынках для помощи странам и секторам экономики, которые больше всего пострадали от коронавируса - с такой инициативой выступили Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Идея, которая вызывает наибольшее сопротивление некоторых стран блока, заключается в том, что часть заемных средств будут предоставляться как помощь, а не займ. Но против такого подхода выступили Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды.