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Північна Македонія скасувала комендантську годину і відкриває ресторани

Середа, 27 травня 2020, 15:41

Північна Македонія сьогодні скасувала комендантську годину, а з завтрашнього дня зможуть відкритися ресторани, кафе та бари.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Уряд вирішив скасувати щоденну комендантську годину з 19:00 до 6:00, що діяла з середини березня. Надзвичайний стан залишається чинним до 30 травня, але, швидше за все, його знову не продовжать.

Прем'єр-міністр Олівер Спасовський заявив, що національні вибори в Північній Македонії мають бути проведені через 22 дні після завершення надзвичайного стану.

Вибори були заплановані на 12 квітня, але їх довелося перенести через пандемію. Лідери політичних партій розходяться у питанні, коли мають відбутися вибори, і їм не вдалося домовитись про дату на двох засіданнях на початку цього місяця.

Соціалістична партія SDSM виступає за вибори у червні, тоді як ВМРО-ДПМНЕ хоче, щоб вибори відбулися у серпні.

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