Северная Македония отменила комендантский час и открывает рестораны

Северная Македония сегодня отменила комендантский час, а с завтрашнего дня смогут открыться рестораны, кафе и бары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Правительство решило отменить ежедневную комендантский час с 19:00 до 6:00, действовавшей с середины марта. Чрезвычайное положение остается в силе до 30 мая, но, скорее всего, его снова не продлят.

Премьер-министр Оливер Спасовский заявил, что национальные выборы в Северной Македонии должны быть проведены через 22 дня после завершения чрезвычайного положения.

Выборы были запланированы на 12 апреля, но их пришлось перенести из-за пандемии. Лидеры политических партий расходятся в вопросе, когда должны состояться выборы, и им не удалось договориться о дате на двух заседаниях в начале этого месяца.

Социалистическая партия SDSM выступает за выборы в июне, тогда как ВМРО-ДПМНЕ хочет, чтобы выборы состоялись в августе.