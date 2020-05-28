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У МЗС призначили спецпредставника з питань санкційного тиску на Росію

Четвер, 28 травня 2020, 10:48

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив посла з особливих доручень Олексія Макеєва своїм спеціальним представником з питань санкційної політики.

Про це "Європейській правді" у четвер повідомили у пресслужбі МЗС України. 

 
Олексій Макеєв

Олексій Макеєв буде займатися координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики. Зазначимо, це вперше така посада з’являється у МЗС.



"Міжнародні санкції є важливим зовнішньополітичним інструментом впливу на ті держави, фізичні і юридичні особи, які є системними порушниками міжнародного права та прав людини", - прокоментували важливість санкцій у міністерстві. 

Призначення Макеєва створить належні умови для роботи МЗС на виконання вимог Закону України "Про санкції", а також сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Російську Федерацію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини, додали у МЗС. 

Олексій Макеєв був політичним директором МЗС у 2014-2020 роках.

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