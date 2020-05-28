У Словаччині евакуювали парламент через дзвінок про мінування

До Національної ради (парламенту) Словацької Республіки надійшло анонімне повідомлення про бомбу.

Про це заявила Міхаела Юрцова, директор Департаменту засобів масової інформації та суспільних комунікацій канцелярії парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Зазначається, що всіх співробітників і депутатів, які знаходились у будівлі парламенту, евакуювали.

"Вранці всі співробітники отримали електронний лист, в якому говорилося, що у зв'язку з анонімним повідомленням про бомбу в будівлі Національної ради вони повинні негайно покинути робоче місце на певний час", - сказала Юрцова.

Згодом стало відомо, що огляд будівлі спеціалістами завершився негативним результатом.

Співробітникам дозволили повернутися на робочі місця.