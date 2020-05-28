У Словаччині евакуювали парламент через дзвінок про мінування
Четвер, 28 травня 2020, 12:54
До Національної ради (парламенту) Словацької Республіки надійшло анонімне повідомлення про бомбу.
Про це заявила Міхаела Юрцова, директор Департаменту засобів масової інформації та суспільних комунікацій канцелярії парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
Зазначається, що всіх співробітників і депутатів, які знаходились у будівлі парламенту, евакуювали.
"Вранці всі співробітники отримали електронний лист, в якому говорилося, що у зв'язку з анонімним повідомленням про бомбу в будівлі Національної ради вони повинні негайно покинути робоче місце на певний час", - сказала Юрцова.
Згодом стало відомо, що огляд будівлі спеціалістами завершився негативним результатом.
Співробітникам дозволили повернутися на робочі місця.
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