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В Словакии эвакуировали парламент из-за звонка о минировании

Четверг, 28 мая 2020, 12:54

В Национальный совет (парламент) Словацкой Республики поступило анонимное сообщение о бомбе.

Об этом заявила Михаэла Юрцова, директор Департамента средств массовой информации и общественных коммуникаций канцелярии парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Отмечается, что всех сотрудников и депутатов, которые находились в здании парламента, эвакуировали.

"Утром все сотрудники получили электронное письмо, в котором говорилось, что в связи с анонимным сообщением о бомбе в здании Национального совета они должны немедленно покинуть рабочее место на время", - сказала Юрцова.

Впоследствии стало известно, что осмотр здания специалистами завершился отрицательным результатом.

Сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места.

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