В Словакии эвакуировали парламент из-за звонка о минировании
Четверг, 28 мая 2020, 12:54
В Национальный совет (парламент) Словацкой Республики поступило анонимное сообщение о бомбе.
Об этом заявила Михаэла Юрцова, директор Департамента средств массовой информации и общественных коммуникаций канцелярии парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
Отмечается, что всех сотрудников и депутатов, которые находились в здании парламента, эвакуировали.
"Утром все сотрудники получили электронное письмо, в котором говорилось, что в связи с анонимным сообщением о бомбе в здании Национального совета они должны немедленно покинуть рабочее место на время", - сказала Юрцова.
Впоследствии стало известно, что осмотр здания специалистами завершился отрицательным результатом.
Сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места.
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