Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії найменша кількість померлих від коронавірусу за місяць

НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени - Spiegel

В Іспанії найменша кількість померлих від коронавірусу за півтора місяці

У Німеччині зменшується кількість нових випадків коронавірусу






Українець з Іноземного легіону Франції загинув під час операції в Малі

Неділя, 3 травня 2020, 09:11

Військовослужбовець Іноземного легіону Франції українець Дмитро Мартинюк 1 травня в госпіталі помер від отриманих раніше поранень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міністерства оборони Франції.

Мартинюк брав участь в операції "Бархан" і отримав серйозні поранення 23 квітня в Малі під час вибуху саморобного вибухового пристрою.

 

Він перебував у госпіталі французької армії і 1-го травня помер від отриманих поранених.

"Дмитро Мартинюк загинув під час боротьби з тероризмом в районі, де кілька груп проводять насильницькі дії проти цивільного населення. Він помер в ім’я вірувань та цінностей, які він захищав до останнього подиху", - йдеться у заяві Міноборони Франції.

Французький міністр Флоранс Парлі висловила співчуття родині загиблого.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua