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Украинец из Иностранного легиона Франции погиб во время операции в Мали

Воскресенье, 3 мая 2020, 09:11

Военнослужащий Иностранного легиона Франции украинец Дмитрий Мартынюк 1 мая в госпитале скончался от полученных ранее ранений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны Франции.

Мартынюк участвовал в операции "Бархан" и получил серьезные ранения 23 апреля в Мали при взрыве самодельного взрывного устройства.

 

Он находился в госпитале французской армии и 1-го мая скончался от полученных раненых.

"Дмитрий Мартынюк погиб во время борьбы с терроризмом в районе, где несколько групп проводят насильственные действия против гражданского населения. Он умер во имя верований и ценностей, которые он защищал до последнего вздоха", - говорится в заявлении Минобороны Франции.

Французский министр Флоранс Парли выразила соболезнования семье погибшего.

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Франция
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