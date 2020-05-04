Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу з'явиться в США до кінця року

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Я думаю, що ми отримаємо вакцину до кінця року. Лікарі сказали б, ви цього не повинні говорити. Я скажу, що я думаю...Я думаю, що ми отримаємо вакцину раніше, ніж пізніше", - сказав Трамп.

Багато експертів у галузі охорони здоров'я, в тому числі доктор Ентоні Фочі, найкращий фахівець з інфекційних захворювань, попередили, що вакцина може з’явитися у період від року до 18 місяців.

"Неймовірно малий" шанс отримати високоефективну вакцину або лікування коронавірусу протягом наступного року, заявив 22 квітня головний лікар Англії Кріс Вітті.

Трамп також заявив, що хоче, щоб студенти восени повернулися до шкіл і коледжів, навіть визнаючи можливість пожвавлення хвороби.

У США з початку епідемії зафіксовано 1 158 041 випадків інфікування, померли 67 682 осіб.