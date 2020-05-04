У Хорватії відновили роботу перукарні та салони краси

У Хорватії з 4 травня відновили роботу перукарні та салони краси – у рамках послаблення карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Cьогодні, 4 травня, у Хорватії після карантину відновили роботу заклади сфери послуг, які передбачають тісний контакт з клієнтами – перукарні, манікюрні салони, а також заклади, які надають послуги для домашніх улюбленців.

Водночас, власники таких бізнесів зобов’язані забезпечити дотримання заходів безпеки.

Нагадаємо, заклади сфери послуг, які не передбачають тісного контакту з клієнтами, відкрилися вже 27 квітня. Також з цього дня відновили роботу більшість магазинів (окрім торгових центрів), запрацював міський та приміський транспорт, відновилися тренування для професійних спортсменів.

Наступний етап послаблення обмежень запланований на 11 травня: дозволять зібрання за участі до 10 осіб із дотриманням дистанції, відкриття торгових центрів, дошкільних закладів та початкової школи.

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