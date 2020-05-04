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В Хорватии возобновили работу парикмахерские и салоны красоты

Понедельник, 4 мая 2020, 16:43

В Хорватии с 4 мая возобновили работу парикмахерские и салоны красоты - в рамках ослабления карантина, введенного для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Сегодня, 4 мая, в Хорватии после карантина возобновили работу заведения сферы услуг, предусматривающих тесный контакт с клиентами - парикмахерские, маникюрные салоны, а также заведения, предоставляющие услуги для домашних любимцев.

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В то же время владельцы таких бизнесов обязаны обеспечить соблюдение мер безопасности.

Напомним, учреждения сферы услуг, не предусматривающих тесного контакта с клиентами, открылись уже 27 апреля. Также с этого дня возобновили работу большинство магазинов (кроме торговых центров), заработал городской и пригородный транспорт, возобновились тренировки для профессиональных спортсменов.

Следующий этап ослабления ограничений запланирован на 11 мая: позволят собрания с участием до 10 человек с соблюдением дистанции, открытие торговых центров, дошкольных учреждений и начальной школы.

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