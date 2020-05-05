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Понад 1000 моряків авіаносця "Шарль де Голль" вилікувалися від коронавірусу

Вівторок, 5 травня 2020, 08:58

Майже всі моряки французького авіаносця "Шарль де Голль" з позитивним результатом на Covid-19 вилікувалися і покинули госпіталь або військову базу, де вони перебували на карантині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"У лікарні залишилися тільки два моряки, в тому числі молодший офіцер в інтенсивній терапії і другий моряк під наглядом", - сказав представник військово-морського флоту капітан Ерік Лаво.

Ще 18 моряків все ще знаходяться на карантині на військовій базі в Тулоні.

З 2400 членів екіпажу кораблів ударної морської групи, в яку входили авіаносець і його супровід, у 1081 моряка підтвердили позитивний результат на коронавірус.

Нагадаємо, авіаносець, який нещодавно брав участь у навчаннях з північноєвропейськими флотами в Балтійському морі, повернувся додому в Тулон на два тижні раніше, ніж очікувалося, після того, як близько 40 членів екіпажу мали симптоми коронавірусу.

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