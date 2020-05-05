Более 1000 моряков авианосца "Шарль де Голль" вылечились от коронавируса

Почти все моряки французского авианосца "Шарль-де-Голль" с положительным результатом на Covid-19 вылечились и покинули госпиталь или военную базу, где они находились на карантине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"В больнице осталось только два моряка, в том числе младший офицер интенсивной терапии и второй моряк под наблюдением", - сказал представитель военно-морского флота капитан Эрик Лаво.

Еще 18 других моряков все еще находятся на карантине на военной базе в Тулоне.

Из 2400 членов экипажа кораблей ударной морской группы, в которую входили авианосец и его сопровождение, у 1081 моряка подтвердили положительный результат на коронавирус.

Напомним, авианосец, который недавно участвовал в учениях с североевропейскими флотами в Балтийском море, вернулся домой в Тулон на две недели раньше, чем ожидалось, после того, как у около 40 членов экипажа проявились симптомы коронавируса.