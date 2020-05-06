Словаччина послабила значну частину обмежень: відкриті магазини, ресторани, готелі і церкви

Починаючи з середи, у Словаччині скасовано низку коронавірусних обмежень, водночас продовжують діяти вимоги гігієни та соціального дистанціювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Для словаків знову відкрилися тераси ресторанів, готелі, невеликі магазини (крім торгових центрів) та інші сервіси, такі як перукарні, салони краси або манікюрні салони.

У ресторанах слід дотримуватися вимоги соціального дистанціювання і не сидіти більше ніж по двоє осіб за столиком. Ця вимога не поширюється на сім’ї з дітьми. У готелях дозволяється поселення лише в номерах з власною ванною кімнатою, харчування можливе лише в номері.

У великих торгових центрах поки відкритими лишаються тільки продуктові супермаркети, аптеки та газетні кіоски.

Крім того, будуть відкриті природні лікувальні джерела і спа-салони за пропозицією лікаря, спортивні майданчики для безконтактних видів спорту, об'єкти соціального обслуговування, об'єкти соціального захисту дітей та соціальної опіки та спеціальні освітні установи, зоопарки і ботанічні сади, туристичні об’єкти просто неба, музеї, галереї, бібліотеки та виставкові зали, а також церкви.

Кількість людей, які можуть одночасно відвідувати громадські заклади, такі як церкви і музеї, буде обмежена.

Кінотеатри, театри і школи залишаються закритими.

Станом на 6 травня у Словаччині зафіксували 1429 підтверджених випадків коронавірусу, протягом останньої доби заразилися 8 осіб.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович у понеділок оголосив, що епідеміологічна ситуація в країні дозволяє прискорити вихід з карантину, об’єднавши старт другої та третьої фаз пом’якшень з 6 травня.