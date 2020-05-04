Словаччина прискорює вихід з карантину 

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович у понеділок оголосив, що епідеміологічна ситуація в країні дозволяє прискорити вихід з карантину, об’єднавши старт 2 і 3 фази пом’якшень з 6 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Slovensko HN.

З середи у Словаччині будуть відкриті магазини, літні майданчики ресторанів, музеї, служби таксі, перукарні, церкви і визначні туристичні пам'ятки.

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Кількість людей, які можуть одночасно відвідувати громадські заклади, такі як церкви і музеї, буде обмежена. У церквах повинні бути позначені місця, де люди можуть сидіти і стояти.

Кінотеатри, школи, театри і торгові центри залишаються закритими.

Влада Словаччини закликала громадян носити маски і тримати дистанцію у 2 метри. "Ми підвищуємо мобільність населення і збільшуємо ризик того, що заражена людина зустріне не заражену", - попередив словаків головний епідеміолог Ян Мікас.

Станом на ранок понеділка у Словаччині підтверджені 1 413 випадків COVID-19 із майже 100 тисяч протестованих зразків, лише 25 осіб померли.

Нагадаємо, уряд Словаччини розробив чотирьохетапний план послаблення карантинних заходів.

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