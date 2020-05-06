В Італії повідомили про рекордну кількість одужань від коронавірусу

В Італії за добу повідомили про одужання понад 8 тисяч людей – рекордну кількість з початку епідемії. Ця цифра включає частину даних за попередні дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

В Італії за останню добу повідомлили про одужання 8 тисяч хворих на коронавірус, що є рекордним показником одужань з початку епідемії. Причина такого різкого "стрибка" в статистиці – уточнення даних з Ломбардії за попередні дні, пояснили у Департаменті. Вчора повідомляли про близько 2300 одужань. Попереднім найбільшим показником одужань за добу було 4693 осіб, 30 квітня.

Таким чином, кількість "активних" хворих, які зараз мають позитивний тест на коронавірус знизилася до 91 528 осіб, що на 6 939 менше, ніж вчора.

Померли за добу 369 хворих на коронавірус – на понад сотню більше, ніж 236 напередодні.

Кількість нових заражень дещо зросла. За добу повідомили про 1444 нових хворих, порівняно з 1075 напередодні. Більше половини з них виявлені у Ломбардії, де сьогодні зареєстрували 764 нових хворих, порівняно з 500 вчора.

Кількість госпіталізованих продовжує зменшуватися. Станом на сьогодні, це 15 769 хворих, з яких 1333 – у відділеннях інтенсивної терапії, що на 94 людини менше, ніж вчора.

З початку епідемії, в Італії виявили 214 457 підтверджених випадків коронавірусу. Померли 29 684 хворих, одужали – 93 245 людей.

Читайте також: Три кроки до нормального життя: як Іспанія хоче покласти край коронавірусній кризі.