Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Великобритания стала первой страной Европы, где от эпидемии погибли более 30 тыс человек

В Госдепе считают, что "1+1" повторил российский фейк об "американских лабораториях"

Украина предложила "нормандской четверке" изменить формат минских переговоров

Германия откроет все магазины, социальные контакты ограничены до 5 июня






В Италии сообщили о рекордном количестве выздоровлений от коронавируса

Среда, 6 мая 2020, 20:07

В Италии за сутки сообщили о выздоровлении более 8000 человек - рекордное количество с начала эпидемии. Эта цифра включает часть данных за предыдущие дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

В Италии за последние сутки повидомлилы о выздоровлении 8014 больных коронавирус, что является рекордным показателем выздоровлений с начала эпидемии. Причина такого резкого "скачка" в статистике - уточнение данных из Ломбардии за предыдущие дни, пояснили в Департаменте. Вчера сообщали об около 2300 выздоровлений. Предыдущим максимальным показателем за сутки было 4693 выздоровлений 30 апреля. 

Читайте также
Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после строгого карантина

Таким образом, количество "активных" больных, которые сейчас имеют положительный тест на коронавирус снизилjсь до 91 528 человек, что на 6 939 меньше, чем вчера.

Умерли за сутки 369 больных коронавирусом - более чем на сотню больше, чем 236 накануне.

Количество новых заражений несколько возросла. За сутки сообщили о 1444 новых больных, по сравнению с 1075 накануне. Более половины новых случаев обнаружены в Ломбардии, где сегодня зарегистрировали 764 новых больных, по сравнению с 500 вчера.

Количество госпитализированных продолжает уменьшаться. На сегодня, это 15 769 больных, из которых 1333 - в отделениях интенсивной терапии, на 94 человека меньше, чем вчера.

С начала эпидемии, в Италии обнаружили 214 457 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 29 684 больных, выздоровели - 93 245 человек.

Читайте также: Три шага к нормальной жизни: как Испания хочет положить конец коронавирусному кризису.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Эпидемия в цифрах Италия
powered by lun.ua