Президент Хорватії відреагував на публікацію Орбаном карти "Великої Угорщини"
Президент Хорватії відреагував на публікацію прем’єром Угорщини мапи "Великої Угорщини", що включала частину території Хорватії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Balkan Insight.
Президент Угорищини Віктор Орбан у вівторок опублікував у Facebook карту "Великої Угорщини" - у кордонах до кінця Першої світової війни, що включали значну частину сучасної Хорватії та Румунії. Карта з'явилася у пості з побажанням успішних випускних іспитів старшокласникам.
56. Az érettségizők történelmet írnak. Hajrá // 56. A historic exam. Good luck!Опубліковано Orbán Viktor Вівторок, 5 травня 2020 р.
Президент Хорватії Зоран Міланович публічно відреагував, написавши, що радить хорватським учням не публікувати старі карти, на яких Хорватія є більшою, ніж її сучасні кордони.
"У наших шафах та архівах є чимало історичних мап, серед них і таких, де наша Батьківщина є значно більшою, ніж сьогодні… Не діліться ними [у соцмережах] і не ставте на заставку профілю – вони не сучасні, недосяжні, і, що більш важливо, вони дуже дратують наших сусідів", - написав Міланович.
Прем’єр Угорщини вже не вперше публікує мапу з "історичною" територією Угорщини, проте це перша настільки сильна реакція з боку Хорватії, зазначає видання.
У грудні минулого року прем’єр Хорватії Андрей Пленкович за кілька днів після такого випадку зазначив, що уряд "проводитиме перемовини з угорського стороною" щодо цих питань, додавши, що "сучасні кордони Хорватії є такими, як вони є".
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