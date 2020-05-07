Президент Хорватии отреагировал на публикацию Орбаном карты "Великой Венгрии"

Президент Хорватии отреагировал на публикацию премьером Венгрии карты "Великой Венгрии", которая включала часть территории Хорватии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Balkan Insight.

Президент Венгрии Виктор Орбан во вторник опубликовал в Facebook карту "Великой Венгрии" - в границах до конца Первой мировой войны, которые включали значительную часть современной Хорватии и Румынии. Карта появилась в посте с пожеланием успешных выпускных экзаменов старшеклассникам.

56. Az érettségizők történelmet írnak. Hajrá // 56. A historic exam. Good luck! Опубліковано Orbán Viktor Вівторок, 5 травня 2020 р.

Президент Хорватии Зоран Миланович публично отреагировал, написав, что советует хорватским ученикам не публиковать старые карты, на которых Хорватия бóльшая, чем ее современные границы.

"В наших шкафах и архивах есть немало исторических карт, в том числе и таких, где наша страна значительно больше, чем сегодня ... Не делитесь ими [в соцсетях] и не ставьте на заставку профиля – они несовременные, недостижимы, и, что более важно, они очень раздражают наших соседей", - написал Миланович.

Премьер Венгрии уже не впервые публикует карту с "исторической" территорией Венгрии, однако это первая столь сильная реакция со стороны Хорватии, отмечает издание.

В декабре прошлого года премьер Хорватии Андрей Пленкович через несколько дней после такого случая отметил, что правительство "будет проводить переговоры с венгерской стороной" по этим вопросам, добавив, что "современные границы Хорватии есть такими, какими они есть".

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