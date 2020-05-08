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Суд ЄС різко відповів КС Німеччини, який звинуватив ЄЦБ у перевищенні повноважень

П'ятниця, 8 травня 2020, 15:25

Суд ЄС заявив у п'ятницю, що тільки він має право вирішувати, чи порушують органи Євросоюзу правила блоку.

Такою стала його відповідь на рішення Конституційного суду Німеччини, який на цьому тижні відхилив рішення про схвалення покупки облігацій ЄЦБ на трильйон євро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Конституційний суд Німеччини постановив, що ЄЦБ перевищив свій мандат при купівлі облігацій і що Бундесбанк повинен вийти з цієї схеми протягом трьох місяців, якщо ЄЦБ не зможе довести її необхідність.

Суд Європейського Союзу дав у 2018 році зелене світло схемі ЄЦБ, яка зберегла єврозону в цілості після її боргової кризи, але яка, як стверджують критики, наповнила ринки дешевими грошима і заохочувала надмірні витрати деяких урядів.

"Для забезпечення однакового застосування законодавства ЄС тільки суд, який був створений для цієї мети державами-членами, має юрисдикцію виносити рішення про те, що дія установи ЄС суперечить законодавству ЄС", - йдеться в заяві Суду ЄС.

Європейські судді наголошують, що розбіжності між національними судами щодо дійсності таких актів ставлять під загрозу єдність правового порядку ЄС і навіть дадуть деяким країнам ЄС перевагу перед іншими.

Комісар ЄС з економічних і фінансових питань Паоло Джентілоні окремо заявив у п'ятницю, що він не вважає, що рішення німецького суду вплине на грошово-кредитну політику єврозони, підкресливши незалежність ЄЦБ.

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Суд ЄС
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